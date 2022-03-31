Минздрав предложил закупать незарегистрированные дефицитные препараты

Минздрав предложил закупать незарегистрированные дефицитные препараты. Ранее президент подписал закон о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке, а правительство легализовало так называемый параллельный импорт.

В Минздраве предложили закупать незарегистрированные дефицитные препараты. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации вправе ‎по результатам мониторинга движения и учета лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации осуществлять перераспределение лекарственных препаратов, указанных в пункте 1 настоящего постановления», — отмечается в проекте.

27 марта СМИ сообщили, что Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств. Это делается для предотвращения дефицита из-за возможного ухода иностранных производителей. Так, выполняя поручение правительства, НМИЦ радиологии Минздрава подготовил перечень из 39 наименований противоопухолевых лекарств, которые могут оказаться в дефиците.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что страна сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки. Министр подтвердил, что формулы для производства многих лекарств в России есть.

25 марта правительство поручило оперативно отслеживать ситуацию с лекарствами из списка ЖНВЛП, а также с медицинскими изделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты. Эти данные будет собирать специальная рабочая группа.

Президент подписал закон, который устанавливает правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в нерусифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке.

Также правительство легализовало так называемый параллельный импорт. Перечень товаров для параллельного импорта составит Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

Артем Косенок

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