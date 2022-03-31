Miltenyi Biotec приостановила поставки в Россию оборудования для онкотерапии

Поставки своей продукции в Российскую Федерацию приостановила немецкая компания Miltenyi Biotec, производящая медицинское и лабораторное оборудование. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на генерального директора компании-дистрибьютора Biocommerce Ивана Чистова.

«Все в шоке, так как от поставок зависит большое количество пациентов и ученых», – заявил Чистов изданию.

Национальному медицинскому исследовательскому центру (НМИЦ) детской гематологии имени Дмитрия Рогачева в сложившейся ситуации придется сложнее всего, так как его деятельность напрямую связана с технологиями компании. Сотрудники центра без немецкого оборудования не смогут проводить экспериментальную CAR-T-терапию среди пациентов.

Такое лечение используют для борьбы с опухолями, когда должного результата не показали другие методы. Более 60 пациентов НМИЦ прошли CAR-T-терапию к августу 2021 года, у 90% больных при этом наступила ремиссия.

Miltenyi Biotec поставляла в Россию не только технологии CAR-T, но и оборудование для трансплантации костного мозга и реагенты для работы с полученным биоматериалом. По мнению сотрудников НМИЦ, замена импортной продукции возможна, но это займет немало времени.

Правительство ранее запретило вывозить из России медицинское оборудование.

gxpnews