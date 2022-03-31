Молнупиравир внесен в Перечень ЖНВЛП

Правительство расширило Перечень ЖНВЛП. В него внесено новое МНН молнупиравир, а также некоторые лекарственные формы фавипиравира. Теперь производители этих лекарств обязаны зарегистрировать цену.

Правительство включило в Перечень ЖНВЛП очередное лекарство от COVID-19 — молнупиравир, а также лекарственные формы фавипиравира — порошок, концентрат, лиофилизат. Соответствующее распоряжение № 660-р от 30.03.2022 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Перечень ЖНВЛП пересматривается не реже одного раза в год для обычных препаратов, как правило это происходит один раз год. Для препаратов для лечения и профилактики заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотрено оперативное включение в перечень, согласно п.9(2) постановления № 872 от 28.08.2014 «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов».

В соответствии с этим положением в октябре 2020 года в ЖНВЛП внесены фавипиравир, левилимаб и олокизумаб, а в декабре того же года — ремдесивир.

Молнупиравир зарегистрирован в России по ускоренной процедуре, предусмотренной Постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020. Регудостоверения имеют MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и «Промомед». ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и «Фармасинтез» подали заявки на регистрацию.

Теперь все производители обязаны зарегистрировать стоимость своих препаратов.

Также будет зафиксирована стоимость фавипиравира в форме порошка, концентрата, лиофилизата. Все три формы выпускает только одна компания — «Промомед».

Согласно данным AlphaRM, упаковка молнупиравира производства MSD стоит в среднем 32 тыс. руб., производства «Промомеда» — 8,5 тыс. руб. Упаковка концентрата и лиофилизата обходилась госзаказчикам по цене 1,1 тыс. руб.

Препарат молнупиравир и новые формы фавипиравира входят в последнюю 15-ю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19.

Елена Калиновская

pharmvestnik