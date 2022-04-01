Казахстан планирует временно запретить вывоз лекарств и медизделий с территории страны

Казахстан планирует на шесть месяцев ввести запрет на вывоз с территории республики лекарственных средств, фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для производства лекарств и медизделий. Соответствующий проект приказа Минздрава опубликован на портале «Открытые НПА», предназначенном для открытого обсуждения проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Документ предусматривает исключения. Запрет на вывоз не будет распространяться на:

товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана;

медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;

товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;

товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;

лекарства и медизделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;

образцы лекарств и медизделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;

радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;

образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;

лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственно для него;

лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;

лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;

лекарственные средства и медизделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы «СТ-1», в отношении которых введен запрет.

Публичное обсуждение проекта продлится до 6 апреля. В случае его принятия, документ вступит в силу спустя 10 дней после официального публикования.

Как сообщили «ФВ» участники рынка, Министерство промышленности и торговли России направило производителям запросы о возможных рисках и потерях в случае утверждения Казахстаном приказа о запрете вывоза лекарств и медизделий. Получение запроса в частности подтвердили в компаниях «Герофарм» и «Фарма Капитал».

«ФВ» направил запрос в Минпромторг и Минздрав России.

Что с лекарствами

Что касается поставок лекарственных препаратов из Казахстана в Россию, то их относительно немного, сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. В 2021 году в Россию было ввезено 2,5 млн. упаковок на сумму порядка 2,1 млрд. руб. (в ценах дистрибьюторов, включая НДС), причём относительно 2020 года натуральный объём сократился на 91% в упаковках и на 93% в деньгах. В основном это произошло за счёт сокращения поставок инфузионной формы натрия хлорида, которую замещают отечественные производители, уточнил эксперт.

«Всего речь идёт о поставках продукции трех компаний, лидирует казахский Kelun Group, собственно он как раз поставлял натрия хлорид и другие продукты. Так же в Казахстане локализовано производство препарата «Физиотенз» компании Abbott (на предприятии Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика), и замыкает список Химфарм — дочерняя структура компании Polpharma. Фактически это родственник нашего «Акрихина», в том числе для последнего они производят «Транексамовую кислоту». Общий ассортимент очень ограничен — всего 15 торговых марок поставлялось по итогам 2021 года. Причем большая часть из них легко может быть замещена российскими аналогами», — рассказал Беспалов.

По словам эксперта, в случае с «Физиотензом» ситуация не приятная прежде всего для самого Казахстана, та как если запретят его вывоз, производство препарата будет полностью перенесено на российский «Верофарм», где и сейчас производится большая его часть. К тому же, у продукта есть 14 российских аналогов. «По «Транексамовой кислоте» тоже самое, 14 аналогов в России и риск переноса производства из Казахстана», — добавил Беспалов.

Маргарита Грошева

pharmvestnik