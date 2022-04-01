«Пациентский контроль» просит Минздрав разъяснить вопрос обеспечения лекарствами беженцев с ВИЧ

Движение «Пациентский контроль» обратилось к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой разъяснить вопрос лекарственного обеспечения граждан Украины, ЛНР и ДНР, экстренно прибывших в Россию. В последние недели количество обращений от беженцев в «Пациентский контроль» выросло.

Общественное движение ссылается на Постановление Правительства РФ № 298 от 06.03.2022, согласно которому гражданам Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории, вся необходимая медицинская помощь будет оказываться бесплатно, включая получение бесплатных лекарственных препаратов по рецепту врача. Организация просит министра здравоохранения Михаила Мурашко разъяснить порядок закупки антиретровирусных препаратов и обеспечения ими беженцев. Текст обращения есть в распоряжении «ФВ».

В России для обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов лекарствами и диагностическими материалами действует Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ. Для включения в него пациент должен предоставить паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС. «В случае с пациентами, вынужденно покинувшими территорию Украины, ДНР, ЛНР и прибывшими на территорию Российской Федерации, необходима разработка иного механизма получения медицинской помощи при ВИЧ», — говорится в обращении «Пациентского контроля».

Общественники также поинтересовались, как будут формироваться суммы межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам регионов на компенсацию расходов в связи с предоставлением АРВ-препаратов и мониторинга состояния здоровья и эффективности лечения ВИЧ-инфекции беженцам, как будут закупаться антиретровирусные лекарства для них, учитывая, что ВИЧ-инфицированным пациентам необходимо непрерывное лечение.

Согласно указанному постановлению, бесплатные лекарства амбулаторно могут получить категории пациентов, перечисленные в приложении 1 Постановления Правительства РФ № 890 от 30.07.1994. В документе в числе прочих указываются ВИЧ-инфицированные пациенты, которые должны получать все лекарства. Обеспечение льготников по Постановлению № 890 осуществляется за счет региональных бюджетов.

В то же время, согласно Постановлению Правительства РФ № 1512 от 28.12.2016, основную часть антиретровирусных препаратов в России централизованно закупает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО) и передает лекарства регионам, медучреждениям ФМБА, Роспотребнадзора и ФСИН. Согласно данным портала ФЦПиЛО, на 30 декабря 2021 году Центр закупил препаратов на сумму 35,6 млрд руб., сюда не вошли контракты, заключенные Минздравом на 2021 год в декабре 2020 года. Для нужд 2022 года ФЦПиЛО приобрел лекарства в конце 2021 года на сумму 12,6 млрд руб., и в текущем году — на 28,2 млрд руб. (по данным на 28 марта 2022 года).

«ФВ» направил запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать порядок лекарственного обеспечения беженцев, в том числе имеющих заболевания, входящие в перечень высокозатратных нозологий.

Елена Калиновская

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