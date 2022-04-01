Miltenyi Biotec приостановила поставки оборудования для CAR-T-терапии в Россию

Российские пациенты могут остаться без CAR-T-терапии. Немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга.

Немецкая компания Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор официального дистрибьютора компании «Биокоммерц» Иван Чистов. Miltenyi Biotec также поставляла в Россию оборудование для трансплантации костного мозга.

«Все в шоке, так как от поставок зависит большое количество пациентов и ученых», — заявил Чистов.

Издание пишет, что больнее всего ситуация ударит по НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, который по технологиям Miltenyi Biotec проводит CAR-T-терапию среди детей. Центр Рогачева начал трансфер технологии немецкой компании в 2015 году, а в 2018 году провел процедуру первому пациенту.

В Miltenyi Biotec и НМИЦ на запрос издания не ответили. Источник издания, близкий к Центру, подтвердил, что Miltenyi Biotec приостановила поставки, а имеющегося материала осталось на терапию трех-четырех пациентов.

Как отмечает издание, CAR-T-терапия тестируется также во взрослой онкогематологии. Такой проект с использованием технологий Miltenyi Biotec с 2018 года реализует петербургский НМИЦ онкологии им. Петрова совместно с Институтом детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачевой и ПСПбГМУ им. Павлова. В НМИЦ им. Петрова сообщили, что проект временно приостановлен из-за логистических трудностей с доставкой оборудования, однако продолжают разрабатывать CAR-T-технологию с Институтом молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН.

В декабре прошлого года сообщалось, что в России могут начать внедрять высокотехнологичные лекарственные препараты в гражданский оборот, в частности CAR-T-терапию. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проработать нормативную базу. CAR-T-терапия не зарегистрирована в России. Получить такие препараты пациенты могут только в рамках клинических исследований либо через благотворительные фонды.

Артем Косенок

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