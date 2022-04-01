Минздрав заявил об отсутствии угроз поставкам лекарств для стационарного лечения

Минздрав заявил об отсутствии угроз поставкам лекарств для стационарного лечения. Средства на их закупку, в том числе в системе ОМС, авансируются. Значимых проблем с трансграничным перемещением лекарственных препаратов нет, сообщили в министерстве.

Минздрав заявил об отсутствии угроз поставкам лекарств для стационарного лечения. Средства на их закупку авансируются, рассказал замминистра здравоохранения Сергей Глаголев в ходе выступления в «Общероссийском народном фронте».

«Средства на закупку лекарственных препаратов, в том числе в системе ОМС, в настоящее время авансируются. Приняты меры по оперативной отгрузке оптовиками <…> в госпитальный сегмент. <…> Кроме того, мы оперативно реагируем на любые точечные проблемы. На сегодня и в дальнейшем угроз стационарному лекарственному обеспечению нет», — заявил он (цитата по ТАСС).

Замминистра также отметил, что в течение ближайших месяцев будет решен вопрос логистических поставок медицинского оборудования в медучреждения. По его словам, значимых проблем с трансграничным перемещением лекарственных препаратов сейчас нет. Зарубежная фармотрасль «ведет себя крайне прагматично» и не планирует уходить из России, подчеркнул Глаголев.

18 марта на брифинге руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что, по результатам мониторинга, количество проданного L-тироксина в первую неделю марта увеличилось в 10 раз, во вторую — в пять раз. По ее словам, лекарственные препараты для лечения заболеваний щитовидной железы, в том числе L-тироксин, поступят в ближайшее время в аптеки в полном объеме.

27 марта СМИ сообщили о том, что Минздрав начал искать аналоги не выпускаемых в России лекарств. Это делается для предотвращения дефицита из-за возможного ухода иностранных производителей. Ажиотаж в аптеках Глаголев связал с тем, что люди начали формировать запасы лекарственных препаратов. В настоящее время ситуация на рынке лекарственного обеспечения стабильна, подчеркнул он.

Накануне в Росздравнадзоре сообщили об участившихся случаях перепродаж лекарств в соцсетях и маркетплейсах. Их незаконно сбывают в интернете частные продавцы.

Артем Косенок

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