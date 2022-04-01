Минздрав сможет закупать не зарегистрированные в РФ лекарства

Минздрав РФ разработал проект правительственного постановления о закупке отдельных видов препаратов, отсутствующих в обращении в России. Речь идет в том числе о не зарегистрированных в стране лекарствах, а также о препаратах, в отношении которых имеется дефектура или риск ее возникновения. Сейчас осуществлять закупку отдельных категорий незарегистрированных препаратов (от COVID-19) может ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава, но только по распоряжению Правительства РФ, а не самостоятельно. Если пациентам по показанию врачебной комиссии назначается незарегистрированный препарат, то его закупает медучреждение, в котором пациент проходит лечение. Проект документа предполагает, что Минздрав сможет самостоятельно закупать лекарства, которые отсутствуют в обороте в России. Минздрав РФ разработал проект правительственного постановления о закупке отдельных видов препаратов, отсутствующих в обращении в России. Речь идет в том числе о не зарегистрированных в стране лекарствах, а также о препаратах, в отношении которых имеется дефектура или риск ее возникновения. Сейчас осуществлять закупку отдельных категорий незарегистрированных препаратов (от COVID-19) может ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава, но только по распоряжению Правительства РФ, а не самостоятельно. Если пациентам по показанию врачебной комиссии назначается незарегистрированный препарат, то его закупает медучреждение, в котором пациент проходит лечение. Проект документа предполагает, что Минздрав сможет самостоятельно закупать лекарства, которые отсутствуют в обороте в России.

Также Минздрав получит возможность перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.

Проект постановления, представленный на общественное обсуждение 30 марта 2022 года, разработан для достижения целей госпрограммы «Развитие здравоохранения». В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива позволит быстро реагировать на риски возникновения дефицита на фармрынке, «не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов РФ в дефицитных лекарственных препаратах, что позволит оперативно обеспечить их наличие на территории РФ».

В качестве еще одной меры поддержки фармотрасли Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым в Россию разрешается ввозить и реализовывать препараты в зарубежных упаковках. Президент РФ Владимир Путин 26 марта утвердил предложенные изменения.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта подписал постановление, позволяющее ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Документ отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт. Перечень товаров, разрешенных к поставке по такой схеме, будет утверждаться Минпромторгом РФ на основании предложений федеральных ведомств.

С 2020 года Московский эндокринный завод осуществляет поставку в Россию ряда незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для неизлечимо больных пациентов.

В период пандемии COVID-19 по распоряжению правительства ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ неоднократно закупало незарегистрированные в России препараты от коронавирусной инфекции. Такая возможность прописана в постановлении Правительства РФ №441 от 3 апреля 2020 года.

Созданный в январе 2021 года указом Владимира Путина фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра» также самостоятельно закупает незарегистрированные препараты для своих подопечных, а зарегистрированные лекарства фонд приобретает через подведомственное Минздраву РФ учреждение.