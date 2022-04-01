Минздрав сможет закупать не зарегистрированные в РФ лекарства

Также Минздрав получит возможность перераспределять такие препараты в регионах по результатам мониторинга.
Проект постановления, представленный на общественное обсуждение 30 марта 2022 года, разработан для достижения целей госпрограммы «Развитие здравоохранения». В пояснительной записке к документу отмечается, что инициатива позволит быстро реагировать на риски возникновения дефицита на фармрынке, «не прибегая к поискам иных механизмов по закрытию потребности субъектов РФ в дефицитных лекарственных препаратах, что позволит оперативно обеспечить их наличие на территории РФ».
В качестве еще одной меры поддержки фармотрасли Госдума 22 марта приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым в Россию разрешается ввозить и реализовывать препараты в зарубежных упаковках. Президент РФ Владимир Путин 26 марта утвердил предложенные изменения.
Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 марта подписал постановление, позволяющее ввозить в Россию востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей. Документ отменяет ответственность за так называемый параллельный импорт. Перечень товаров, разрешенных к поставке по такой схеме, будет утверждаться Минпромторгом РФ на основании предложений федеральных ведомств.
С 2020 года Московский эндокринный завод осуществляет поставку в Россию ряда незарегистрированных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для неизлечимо больных пациентов.
В период пандемии COVID-19 по распоряжению правительства ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ неоднократно закупало незарегистрированные в России препараты от коронавирусной инфекции. Такая возможность прописана в постановлении Правительства РФ №441 от 3 апреля 2020 года.
Созданный в январе 2021 года указом Владимира Путина фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра» также самостоятельно закупает незарегистрированные препараты для своих подопечных, а зарегистрированные лекарства фонд приобретает через подведомственное Минздраву РФ учреждение.
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