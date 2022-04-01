Правительство продлило для фармпроизводителей срок уплаты налога по упрощенной системе

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для отдельных отраслей бизнеса. В их числе оказалось производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Правительство продлило срок уплаты налога по упрощенной системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода. В их числе оказалось производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 512 от 30.03.2022 опубликовано на портале правовой информации. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Уплата сумм налогов <…> производится равными частями в размере одной шестой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей по налогу) ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов», — говорится в сообщении.

В начале марта Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма» разработала пакет инициатив по поддержке малых и средних предприятий фармотрасли. В частности, предлагалось ввести для них налоговые льготы, а также повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения до 600 млн руб.

Артем Косенок

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