Bayer инвестирует €2 млрд в производство лекарств в ближайшие три года

Немецкий производитель лекарств Bayer намерен инвестировать около €2 млрд ($2,23 млрд) в фармацевтические производственные площадки в течение следующих трех лет, в основном для поддержки производства биотехнологических препаратов, а также развития методик клеточной и генной терапий, сообщает Reuters.

В список объектов, которые будут модернизированы, входят предприятия в Беркли, штат Калифорния, а также предприятия в немецких городах Берлин, Леверкузен и Бергкамен. Кроме того, Bayer передаст новым операторам бразильский завод в Сан-Паулу-Кансионейро, а также часть инфраструктуры и услуг на немецких площадках в Бергкамене, Вуппертале и Берлине.

Ранее стало известно, что сингапурская компания Temasek Holdings на правах инвестора заявила о своем недовольстве гендиректором Bayer Вернером Бауманном и настаивает на его увольнении.

gxpnews