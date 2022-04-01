Renewal в апреле начнет производить лекарства для щитовидной железы

Новосибирская фармацевтическая компания Renewal (ПФК «Обновление») планирует в середине апреля начать выпускать препарат «L-тироксин Реневал» для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы в объеме до 200 тысяч упаковок ежемесячно. Об этом сообщил исполнительный директор компании Владимир Гречкин.

«В планах компании обеспечить фармацевтический рынок России бесперебойными поставками препарата в требуемом количестве. Планируем запуск производства в течение двух недель, по мере получения регистрационных документов. Технически мы подготовлены, сырье и компоненты для производства в наличии. Выпускаем на имеющихся мощностях», – цитирует Гречкина ТАСС.

По его словам, препарат необходим для проведения заместительной терапии при гипотиреозе – состоянии, которое вызвано длительным недостатком гормонов щитовидной железы. Владимир Гречкин также отметил, что заболевания щитовидной железы на втором месте в структуре эндокринной патологии.

«Более 90% рынка занимают препараты, произведенные за рубежом. В реестре зарегистрированных лекарственных препаратов имеется два производителя из РФ, включая Renewal. Технически имеющихся производителей достаточно, чтобы на 100% закрыть потребность в данных лекарственных препаратах у всех пациентов РФ. Мы в настоящий момент работаем над тем, чтобы компенсировать низкую представленность лекарственного препарата в аптеках страны, и будем выпускать столько упаковок продукции, сколько потребуется заказчикам», – заявил собеседник издания.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко ранее сообщал о фактах отсутствия в стране некоторых лекарств, в частности, «Левотироксина», использующегося при заболевании щитовидной железы. Его продажи в первую неделю марта выросли в десять раз, а во вторую – в пять. Принимающие эти препараты пациенты закупали их впрок с большим запасом.

gxpnews