В Минздраве заявили о стабильной ситуации на рынке лекарств в РФ

В настоящее время в России наблюдается стабильная ситуация на рынке лекарственных препаратов, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев в своем выступлении в рамках проекта «Народный вопрос» Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По словам Глаголева, ни одна из зарубежных компаний не сообщила Минздраву о намерении свернуть поставки лекарств по каким-либо мотивам. Кроме того, отсутствуют проблемы с трансграничным перемещением лекарств, а перестройка логистических цепей должна завершиться в ближайшие месяцы.

Глаголев добавил, что у Минздрава нет технологических препятствий для того, чтобы оперативно компенсировать нехватку лекарств, если она возникнет. В РФ существуют механизмы быстрого ввоза любого потенциально дефицитного изделия и лекарства, а также механизмы быстрой регистрации потенциально дефицитных медицинских продуктов.

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