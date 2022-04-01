Замминистра здравоохранения заявил об отсутствии дефицита одноразовых шприцев в России

По словам заместителя министра здравоохранения Российской Федерации Сергея Глаголева, в России отсутствует дефицит одноразовых шприцев, есть свое производство. Об этом он заявил в ходе видеоинтервью, подготовленного Общероссийским народным фронтом в рамках проекта «Народный вопрос».

«Значительная часть шприцев в РФ производилась как внутри страны, так и в Индии и Китае. Немецкие производители также не заявили об уходе с рынка. Поэтому здесь имеет место элемент возрастания спроса, реальных проблем мы не видим», – цитирует Глаголева ТАСС.

Замглавы Минздрава добавил, что совместно с Минпромторгом идет работа над вопросом увеличения производства отечественных расходных материалов, медицинского пластика.

Как стало известно ранее, «Русмед» запустит производство медицинских масок и шприцев к 2024 году.

gxpnews