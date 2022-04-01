Экопипам снизил выраженность тиков у детей с синдромом Туретта

Предварительные результаты исследования среди детей и подростков с синдромом Туретта оказались прорывными — экспериментальный препарат экопипам (ecopipam) смог снизить тяжесть тиков через три месяца терапии.

Синдром Туретта является неврологическим заболеванием, из-за которого у пациентов развиваются вербальные и моторные тики. Обычно синдром Туретта наблюдается у детей и подростков до 20 лет. Ученые подчеркивают важность появления новых методов лечения заболевания, так как существующие сейчас часто не позволяют в полной мере помочь больным.

В работе принимали участие 149 детей в возрасте от 6 до 17 лет с подтвержденным диагнозом синдрома Туретта. В зависимости от группы они получали экопипам или плацебо в дополнение к стандартной терапии. Исследование показало, что экопипам снижает частоту, число и тяжесть тиков у молодых пациентов с синдромом Туретта примерно на 30%.

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