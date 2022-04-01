Минздрав напомнил об уголовной ответственности за продажу лекарств на «Авито»

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народный вопрос» заявил, что продажа лекарственных препаратов на онлайн-платформах для объявлений, в том числе на «Авито», чревата уголовной ответственностью.

«Мы видим ситуацию, когда лекарства стали продаваться через «Авито». Это фактически уголовное преступление как реализация фактически вне аптеки, вне лицензируемого юридического лица», – цитирует Глаголева ТАСС.

Замминистра призвал граждан РФ не покупать лекарства на подобных площадках во избежание подделок.

«Любые серые схемы продажи лекарственных препаратов идут рука об руку с распространением фальсификатов. Фальсификатов в легальных цепях у нас практически нет после внедрения маркировки и ужесточения уголовной ответственности», – сказал Сергей Глаголев.

Через «Авито» запрещено продавать лекарства, заявили в компании после слов замглавы Минздрава.

«Такие объявление нельзя разместить на площадке. Их нельзя запостить из-за автомодерации. Если кто-то использует уловки для попыток размещения – объявление будет очень быстро обнаружено алгоритмами искусственного интеллекта и командой ручной модерации и немедленно заблокировано», – пояснили в компании.

Росздравнадзор ранее призвал не приобретать лекарства через интернет у частных лиц.

gxpnews