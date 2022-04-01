Минпромторг предложил отказаться от чеков при покупке товаров

Минпромторг предложил отказаться от чеков при покупке товаров. Инициатива коснется как их бумажных, так и электронных вариантов. Получить чеки потребителям можно будет лишь по просьбе.

В Минпромторге предложили отказаться от чеков при покупке товаров. Инициатива коснется как их бумажных, так и электронных вариантов, а получить их можно будет лишь по просьбе. Об этом говорится в письме заместителя главы Минпромторга Виктора Евтухова от 29 марта, пишут «Известия». В документе отмечается, что эта мера позволит сократить расходы бизнеса из-за роста цен на бумагу и снижения отгрузки товара зарубежными поставщиками. Расходы компаний увеличатся дополнительно до 30 млрд руб. в год. В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность письма.

В документе также сообщается, что ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки — вплоть до потребности на год вперед. Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Так, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в Россию, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме. Минпромторг предложил налоговикам пока сохранить действующий мораторий, который позволяет не привлекать к ответственности ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки.

9 марта СМИ заявили о возможном дефиците кассовой ленты в России. Эту информацию подтвердили в одной из крупнейших аптечных сетей. 16 марта ФНС сообщила, что на период возможных логистических трудностей не будет штрафовать организации за отсутствие бумажных чеков.

Артем Косенок

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