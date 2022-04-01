Правительство ввело мораторий на банкротство по заявлению кредиторов

В России введен полугодовой мораторий на банкротства по заявлению кредиторов. Для фармрынка это уже не первая приостановка возможности подавать заявления в адрес должников — еще один мораторий действовал во время пандемии.

С 1 апреля в России действует мораторий на банкротство по заявлению кредиторов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Мораторий коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. «Фактически мораторий предоставит должникам возможность справиться с текущими трудностями в течение шести месяцев, наладить свои дела, найти новые источники дохода и укрепить финансы, не закрывая компанию или бизнес, не увольняя сотрудников», — заявил Мишустин на заседании правительства.

В исключение моратория фармрынок не попал: обращения о банкротстве компаний от кредиторов будут приниматься лишь в адрес застройщиков домов-долгостроев. Отрасль при этом нередко пользовалась возможностью подачи подобных заявлений. К примеру, в 2021 году ООО «Амарилис» сообщило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании аптечной сети ООО «Мега Фарм» банкротом. Подать это заявление у кредитора получилось не сразу: в отношении компании долгое время действовал другой мораторий — на банкротство для пострадавших от пандемии отраслей.

Руслан Мавлиханов

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