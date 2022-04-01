Росздравнадзор заявил об отсутствии жалоб на нехватку инсулина в аптеках

В Росздравнадзоре заявили, что им не поступило за последнюю неделю ни одной жалобы на нехватку инсулина в аптеках. Служба зафиксировала снижение ажиотажного спроса на лекарства. Обстановка на рынке постепенно нормализуется, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Росздравнадзор порекомендовал заказывать лекарства в аптеке заранее или пользоваться специальными агрегаторами. В сообщении также отмечается, что служба мониторит наличие препаратов с помощью системы МДЛП, а также рассматривает обращения граждан.

В Минздраве заверили, что иностранные производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы в России. Производство и ввод в гражданский оборот российского инсулина также идет по плану.

21 марта Минздрав заявил, что объем отпущенных в аптеках лекарственных средств превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с повышенным ажиотажем со стороны покупателей, однако заверило, что все препараты имеются у поставщиков.

27 марта СМИ сообщили, что Минздрав начал искать лекарства, не выпускаемые в России и дружественных странах. К таким мерам ведомство прибегло, чтобы предотвратить дефицит из-за возможного ухода с рынка иностранных производителей.

Артем Косенок

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