Динамика вакансий на фармрынке труда впервые с конца февраля показала рост

Рекрутинговая активность работодателей в медицине и фармацевтике за последнюю неделю марта выросла, констатируют рекрутеры. Но по количеству вакансий за месяц эта сфера по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику.

Количество активных вакансий в медицине и фармацевтике за последнюю неделю марта выросло на 4%. Такие данные представлены в обзоре рынка труда ресурса SuperJob. По итогам предыдущей недели этот показатель продолжил опускаться до отрицательных значений – количество вакансий в отрасли снизилось на 9%.

Хотя число компаний, ведущих подбор кадров на российском рынке труда, за последнюю неделю марта уменьшилось, но положительная динамика все же есть – в целом активных вакансий стало больше на 2%.

Медицина и фармацевтика не вошли в список сфер деятельности, где по итогам марта спрос на персонал вырос. В сравнении с февралем здесь сохранилась отрицательная динамика. Лидером по приросту вакансий за месяц стала сфера добычи сырья (плюс 19%). В преддверии летнего сезона сырьевики активно набирали персонал на вахту, пояснили аналитики SuperJob.

Среди областей, где спрос на персонал снизился за месяц значительно, сфера образования и науки (вакансий стало меньше в три раза), сфера страхования (спрос упал в два раза).

По мнению экспертов рекрутинговой компании Cornerstone, на рынке труда могут произойти позитивные изменения – необходимость ускоренного перехода на импортозамещение потребует привлечения новых кадров, прежде всего в сфере промышленности. Новые сотрудники будут требоваться во всех отраслях экономики, которые смогут создать условия для замещения иностранной продукции. Спрос также ожидается в смежных с ними отраслях, связанных с соответствующим сервисом и услугами. Большой спрос будет на специалистов в сфере кибербезопасности и программистов.

Востребованными будут специалисты, работающие в фармацевтической промышленности, рассказала «ФВ» партнер Cornerstone Ольга Ворошилова. «Баланс между спросом и предложением на фармрынке труда будет выравниваться. У работодателей появится больше возможностей выбора. Но релевантных кандидатов все равно будет не хватать. В новых реалиях рынка требования к специалистам изменятся. Потребуются люди с другими компетенциями, а таких на фармрынке не так много», — отметила она.

Наталья Маскина

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