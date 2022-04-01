СМИ сообщили о предварительном списке продукции для параллельного импорта

СМИ сообщили о предварительном списке товаров для параллельного импорта. В него войдет вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.

В перечень товаров, для поставок которых введут параллельный импорт, может войти фармпродукция. В предварительной версии списка перечислена почти вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Всего в списке 72 позиции. В таможенной номенклатуре это группы с 26-й по 97-ю, включающие всю ввозимую продукцию — от минерального сырья до потребительских товаров, оборудования и транспортных средств, кроме сельхозпродукции (группы с 1-й по 25-ю).

«Сейчас сотрудники таможни сверяют, есть ли компания, которая хочет ввезти товар, в списке уполномоченных лиц правообладателя, если есть, то пропускают, если нет, то уведомляют правообладателя, а при разрешении параллельного импорта мы это делать не будем»,— пояснил изданию первый зам. главы ФТС Руслан Давыдов.

В начале марта правительство легализовало так называемый параллельный импорт. Перечень товаров для него составит Минпромторг на основании предложений федеральных ведомств.

26 марта президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правила ввоза иностранных препаратов, попавших в дефектуру из-за сложившейся экономической ситуации. Теперь такие препараты можно ввозить в страну в неруссифицированной вторичной упаковке со стикером на русском языке.

Артем Косенок

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