В США обсуждают закон о снижении зависимости от китайских препаратов и медоборудования

В США обсуждается закон, который поможет стране снизить зависимость от китайских препаратов и медизделий. По этому закону также будет регулироваться захват доли рынка, манипулирование ценами или контроля над поставками компаний из Китая на рынке США.

Сенат США утвердил закон, который должен повысить конкурентоспособность страны, восстановить производственную базу и ограничить ее зависимость от Китая в отношении важнейших поставок, в особенности лекарств и медицинского оборудования. Об этом сообщает FierceBiotech. Этот закон должен быть согласован с палатой представителей, что подразумевает дальнейшие консультации обеих палат парламента США по его тексту.

Закон требует от США, ЕС и других европейских стран начать совместную борьбу с зависимостью от цепочек поставок из КНР, «особенно» в медицинской и фармацевтической областях.

В последние годы пандемия COVID-19 снизила зависимость США от иностранных лекарств и фармацевтических ингредиентов, но все еще остается заметной. Сама проблема возникла задолго до пандемии. Еще в 2019 году нынешний заместитель комиссара FDA Джанет Вудкок заявляла, что по оценкам, только 28% активных фармацевтических ингредиентов в лекарствах США были произведены внутри страны.

Также закон направлен на пресечение маркетинговых злоупотреблений и для «расследования обвинений в систематическом манипулировании рынком» и других потенциальных нарушений антимонопольного законодательства и законов о конкуренции в США компаниями, зарегистрированными в Китае.

Такие нарушения могут включать попытки незаконного захвата доли рынка, манипулирование ценами или контроля над поставками товаров в критически важных отраслях промышленности США. Торговля фармацевтическими препаратами и медицинским оборудованием упоминается в законопроекте на первом месте, хотя его положения будут распространяться и на прочие сферы.

Кроме того, закон направлен на сокращение расходов за счет упрощения производства важнейших технологий в Соединенных Штатах и ​​увеличение занятости за счет «возвращения производства из-за рубежа».

Николай Соколов

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