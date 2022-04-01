Наталья Комарова покинула «Русатом Хэлскеа»

Наталья Комарова покинула пост генерального директора АО «Русатом Хэлскеа» (дивизион ГК «Росатом», специализирующийся на разработках в области здравоохранения). Новым главой компании с 1 апреля 2022 года назначен Игорь Обрубов, экс-директор другой структуры госкорпорации – АО «НИИТФА».

Увольнение Комаровой связано с переходом на другое место работы.

Наталья Комарова окончила Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по специальности «экономическая кибернетика» и аспирантуру в МГУ им. М.В. Ломоносова. С 2012 года являлась членом правления группы компаний «Медси», где развивала коммерческое направление. В 2016–2018 годах Комарова занималась собственным ИТ-проектом в области цифровизации медицинских услуг. В марте 2018 года возглавила Центр развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», а с 1 января 2021 года перешла на должность генерального директора «Русатом Хэлскеа».

Новый директор АО «Русатом Хэлскеа» Игорь Обрубов ранее работал на различных должностях в АО «РЖД» и АО «ТрансКонтейнер», с 2018 года возглавлял строительный завод «Залив» в Керчи (сейчас Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы). На пост гендиректора АО «НИИТФА» он перешел в мае 2021 года, компания под его руководством занималась в том числе разработкой и локализацией медоборудования.

В июне 2021 года АО «НИИТФА» вошло в контур договора с GE Healthcare о локализации трех моделей высокопольных МРТ 1,5 Тл на своих производственных мощностях, в декабре 2021 года – получила регудостоверение на отечественный аппарат контактной лучевой терапии второго поколения «Брахиум». Кроме того, в портфеле компании – первый российский линейный ускоритель «Оникс» с энергией 6 МэВ (проект «КЛТ-6»).

Акционерное общество «Русатом Хэлскеа» входит в госкорпорацию «Росатом» и занимается развитием различных проектов в сфере здравоохранения и ядерной медицины. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 483,7 млн рублей, убыток – 191,8 млн рублей.

Фото: rusatomhc.ru

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