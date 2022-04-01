Больницы и региональные минздравы увеличили объем закупок лекарств

Государственные медучреждения и региональные органы здравоохранения за февраль-март 2022 года увеличили расходы на закупку препаратов. По мнению представителей госсегмента и фармотрасли, повышенный спрос на лекарства со стороны госзаказчиков вызван поправками, внесенными в постановление Правительства РФ об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП. Государственные медучреждения и региональные органы здравоохранения за февраль-март 2022 года увеличили расходы на закупку препаратов. По мнению представителей госсегмента и фармотрасли, повышенный спрос на лекарства со стороны госзаказчиков вызван поправками, внесенными в постановление Правительства РФ об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП.

По данным Headway Company, государственные медучреждения с 24 февраля по 25 марта приобрели лекарства для лечения пациентов в стационаре на 45,2 млрд рублей, что на 13,74 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительнее всего выросли закупки в Волгоградской (в 4,5 раза), Ленинградской (в 3,9 раза) и Новосибирской (в 2,6 раза) областях. На 6,2 млрд рублей (на 10%) – до 62,1 млрд рублей – вырос объем закупок препаратов для льготников.

На приобретение противомикробных препаратов в феврале-марте 2022 года государственные медучреждения и региональные органы здравоохранения потратили 6,2 млрд рублей – на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 39% (до 20,1 млрд рублей) увеличился объем закупок противоопухолевых и иммуномодулирующих препаратов, на 42% (до 567 млн рублей) – лекарственных средств для терапии заболеваний респираторной системы, на 64% (до 833 млн рублей) – препаратов для лечения заболеваний органов чувств.

Причиной выросшего спроса на лекарства со стороны госзаказчиков, по мнению замдиректора НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Алексея Трякина, мог стать возможный пересмотр предельных отпускных цен на лекарства. «В такой ситуации медучреждения стремятся сформировать запасы по старым ценам», – считает он. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов полагает, что механизм перерегистрации цен на жизненно важные препараты запустится не раньше мая-июня. По его мнению, медучреждения в большом объеме закупают препараты, чтобы в дальнейшем избежать перебоев.

Согласно утвержденным в конце марта поправкам в постановление Правительства РФ№1771 от 31 декабря 2020 года об особенностях госрегулирования предельных отпускных цен производителей на препараты из перечня ЖНВЛП, при расчете такой цены разрешено использовать средний курс национальной валюты страны-производителя к рублю.

В середине марта 2022 года правительство также ввело схему, позволяющую регионам осуществлять «опережающую» закупку лекарств. Мера призвана компенсировать фактор удорожания импортных лекарств и медизделий.

Кроме того, медорганизации, согласно обновленной программе госгарантий на 2022 год, смогут получать ежемесячный аванс, превышающий традиционные 1/12 от годовых плановых средств ТФОМС, в том числе на закупку лекарств. Однако увеличенный аванс не может превышать сумму трат медорганизаций на закупку за счет ОМС основных средств и материальных запасов в 2021 году. Первый повышенный аванс в размере 1,8 млрд рублей на закупку лекарств и медизделий получила Томская область.