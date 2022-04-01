Производители лекарств попросили кабмин об упрощении правил их маркировки

Производители лекарственных препаратов просят правительство Российской Федерации упростить правила маркировки своей продукции из-за проблем с упаковкой. Соответствующее письмо в Минпромторг направила Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП).

В связи с прекращением импорта мелованного картона они вынуждены переходить на российский упаковочный материал.

«Однако качество картона, произведенного в России, не позволяет в соответствии с установленными требованиями наносить на него криптокоды, а это приводит к проблемам передачи данных о движении маркируемого товара», – гласит обращение.

По словам гендиректора АРФП Виктора Дмитриева, раньше картон для упаковок меняли на импортный, так как отечественный картон был немелованный, маркировочный QR-код на нем расплывался и становился нечитаемым.

«Сейчас возникли сложности с поставкой импортного картона, а отечественный материал не дотягивает по качеству: QR-коды на нем нечитаемые», – заявил Дмитриев.

Как он добавил, упаковка с некачественным кодом – это брак. Но фармацевтическая отрасль сейчас не готова к утилизации лекарств только из-за проблем с маркировкой. Таким образом усугубится и без того сложное положение на рынке.

Гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков пояснил, что проблема с чтением кодов является следствием качества полиграфии. Упростить код можно двумя способами. Первый – увеличить его размер, а второй – сократить закодированное в нем количество информации. В обоих случаях код станет крупнее, и с этим справятся полиграфические машины, отметил Крючков.

Как стало известно ранее, у производителей лекарственных препаратов в России после начала специальной военной операции РФ на Украине возникли трудности с поставками европейского мелованного картона для упаковки лекарств.

gxpnews