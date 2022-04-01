EMA начало оценку заявки на выдачу РУ для вакцины от COVID-19 Vidprevtyn

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к оценке заявки на выдачу временного регистрационного удостоверения (РУ) для вакцины против коронавирусной инфекции Vidprevtyn, которую разработала французская фармакологическая корпорация Sanofi. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Комитет по лекарственным средствам для человека начал оценку заявки», – гласит документ.

В Евросоюзе сейчас одобрены для использования четыре вакцины – препараты американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской компании Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также вакцина от Janssen (принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson).

Еще ряд препаратов, в том числе российский «Спутник V», в ЕС находятся на стадии последовательной экспертизы.

EMA ранее начало непрерывный обзор вакцины от COVID-19 компании Sanofi.

gxpnews