В марте увеличился спрос на 95% лекарств

В марте вырос спрос на 95% лекарственных препаратов, продаваемых в России. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы цифровой маркировки «Честный знак».

«По данным национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», в марте 2022 года зафиксирован спрос на 95% всех лекарств, продаваемых в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом дефицита препаратов не фиксируется, запасы есть по всем категориям», – цитирует ТАСС сообщение ЦПРТ.

Самыми востребованными лекарствами в марте текущего года стали: ксилометазолин (продано 16,5 миллиона упаковок, спрос вырос на 32%), бисопролол (8,3 миллиона, спрос увеличился в 3 раза), ибупрофен (8,1 миллиона, +81%), омепрозол (7,8 миллиона, +90%), цитрамон (7,3 миллиона, +36,5%), аспирин (6,9 миллиона, +71,5%), панкреатин (5,9 миллиона, спрос вырос в 2,2 раза), парацетамол (5,8 миллиона, +64%), эналаприл (5,5 миллиона, +68%) и левотироксин натрия (5,1 миллиона, спрос вырос в 5,5 раза).

«Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки. Рост спроса фиксируется на 95% препаратов. При этом мы не фиксируем снижения производства лекарств для отечественного рынка, оно остается на прежнем уровне, снижения импорта также не произошло», – прокомментировал заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Государственные больницы за месяц увеличили закупки лекарств на 30%.

gxpnews