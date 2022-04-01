Государственные больницы за месяц увеличили закупки лекарств на 30%

В последний месяц государственные медицинские учреждения и региональные органы здравоохранения увеличили закупки лекарственных препаратов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Headway Company, специализирующейся на мониторинге тендерных закупок в фармотрасли.

Госклиники с 24 февраля по 25 марта для стационарного лечения приобрели препаратов на 30,4% больше год к году (на 45,2 миллиарда рублей). Больше всего выросли закупки у медучреждений Волгоградской (в 4,5 раза), Ленинградской (в 3,9 раза) и Новосибирской (в 2,6 раза) областей.

На 42% год к году (до 567 миллионов рублей) увеличились закупки лекарств для лечения заболеваний респираторной системы и на 64% (до 833 миллионов рублей) – препаратов для лечения заболеваний органов чувств.

В денежном выражении больше всего средств было потрачено на противомикробные препараты (плюс 34% год к году, 6,2 миллиарда рублей), а также на противоопухолевые и иммуномодулирующие средства (плюс 39%, до 20,1 миллиарда рублей).

Как отметила руководитель отдела стратегического развития Headway Company Людмила Баландина, повышенный спрос может быть связан с тем, что госзаказчики неравномерно распределяют закупки по месяцам.

По мнению замдиректора НИИ клинической онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Алексея Трякина, помимо рисков дефицита спрос на лекарства со стороны госзаказчиков мог возникнуть в связи с возможным пересмотром максимальных цен на лекарства из перечня жизненно важных (ЖНВЛП). Он сообщил, что медучреждения стремятся сформировать запасы по старым ценам.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что лекарства закупаются в повышенных объемах в том числе из-за объявленного кабмином пересмотра в ближайшие месяцы цен на препараты из перечня ЖНВЛП.

Введенные западными странами в отношении России санкции не угрожают поставкам лекарств для стационарного лечения пациентов. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Глаголев.

gxpnews