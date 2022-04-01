ЦРПТ: в России в марте увеличился спрос на 95% лекарств

Оператор системы маркировки лекарств – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – сообщил, что в марте 2022 года в России увеличился спрос на 95% лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на отсутствие их дефицита. В начале марта текущего года DSM Group также зафиксировала рост объема продаж препаратов на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Оператор системы маркировки лекарств – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) – сообщил, что в марте 2022 года в России увеличился спрос на 95% лекарств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на отсутствие их дефицита. В начале марта текущего года DSM Group также зафиксировала рост объема продаж препаратов на 50% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

«Видимо, слухи о приостановке производств и уходе с рынка ряда зарубежных компаний привели к тому, что жители нашей страны стали массово пополнять домашние аптечки. Рост спроса фиксируется на 95% препаратов. При этом мы не фиксируем снижения производства лекарств для отечественного рынка, оно остается на прежнем уровне, снижения импорта также не произошло», – отметил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным ЦРПТ, самыми востребованными в марте 2022 года стали лекарства с МНН ксилометазолин (приобретено 16,5 млн упаковок препарата, что на 32% больше по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года), бисопролол (куплено 8,3 млн упаковок, на 209% больше по сравнению с мартом 2021 года), ибупрофен (8,1 млн упаковок, +81%), омепразол (7,8 млн упаковок , +90%), ацетилсалициловая кислота (6,9 млн упаковок, +71,5%), панкреатин (5,9 млн упаковок, +118%), парацетамол (5,8 млн упаковок, +64%), эналаприл (5,5 млн упаковок, +68%) и левотироксин натрия (5,1 млн упаковок, +451%).

Объем продаж лекарственных средств на девятой неделе 2022 года (28 февраля – 6 марта) увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 50,3% в упаковках и на 123,9% в рублях, следует из отчета DSM Group. С 7 по 13 марта продажи лекарств сократились по сравнению с предыдущей неделей на 15,1% в натуральном выражении и на 17,4% – в денежном, с 14 по 20 марта 2022 года объем продаж снизился на 2,7% и 4,9% соответственно.

В начале марта 2022 года в России резко вырос спрос на инсулины иностранного производства, и пациенты начали выражать беспокойство по поводу возможной дефектуры. В том же месяце стали появляться сообщения о пропаже из аптек иностранных лекарств и их российских аналогов, используемых больными с гипотиреозом. Речь идет о таких препаратах, как Эутирокс от немецкой Merck и L-тироксин от Berlin-Chemie или «Озон фармацевтика». По подсчетам ЦРПТ, жители России с 1 по 14 марта приобрели в аптеках почти 3 млн упаковок препаратов на основе левотироксина натрия. За 2021 год было продано 12,6 млн упаковок препарата на основе этого действующего вещества. Таким образом, спрос на этот препарат за две недели марта превысил трехмесячную норму потребления.

В течение марта повышенный спрос фиксировался также на метотрексат и жаропонижающие для детей.