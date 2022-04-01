Бывший исполнительный директор MSD перешел в стартап Eikon

Бывший исполнительный директор MSD Кеннет Фрейзер занял пост независимого члена совета директоров Eikon Therapeutics. Ранее в Eikon перешли еще двое высокопоставленных сотрудников MSD.

Бывший исполнительный директор компании MSD (в США и Канаде – Merck&Co) Кеннет Фрейзер согласился присоединиться к стартапу Eikon Therapeutics. Об этом пишет издание PharmaPhorum. По словам генерального директора Eikon Роджера Перлмуттера, Фрейзер станет частью команды в качестве независимого члена совета директоров.

Он отмечает, что компания «получит огромную выгоду от глубоких знаний Кеннета в фармацевтической отрасли и от его широкого понимания вопросов бизнеса, права и нужд общества».

Фрейзер ушел с поста генерального директора MSD в феврале 2021 года после почти 30 лет работы в компании, в том числе 10 лет на руководящей должности.

Назначение Фрейзера в совет директоров Eikon произошло всего через неделю после того, как главный медицинский директор MSD Рой Бейнс объявил о своем уходе из компании после девяти лет работы, чтобы также присоединиться к Eikon в качестве исполнительного вице-президента и главного медицинского директора. Глава Eikon Перлмуттер тоже работал в MSD, где в течение девяти лет возглавлял отдел исследований и разработок.

У Eikon есть платформа для разработки препаратов, основанная на использовании микроскопии сверхвысокого разрешения и методов машинного обучения для отслеживания движения белков в живых клетках в реальном времени. Инвесторы уже вложили в компанию 660 млн долл. за два года с момента ее основания.

«Eikon применяет междисциплинарный подход к созданию лекарственных препаратов и создала одну из самых захватывающих платформ, которая не только расширит наше понимание динамики белков, но и потенциальный набор фармацевтических целей [для лечения]», — заявил Фрейзер.

Николай Соколов

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