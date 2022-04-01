В США ограничат стоимость инсулина

Американские законодатели проголосовали за ограничение стоимости месячного курса инсулина, что является очень важным шагом для миллионов американцев, вынужденных тратить на жизненно необходимый препарат до нескольких сотен долларов в месяц. По решению американских властей, месячный курс инсулина не должен стоить больше 35 долларов, пишет MedicalXpress.

Многие годы стоимость лекарственного обеспечения в США является самой высокой в мире, достигая 11 тыс. долларов на душу населения. Согласно результатам исследования, проведенного в 2020 году, американцы вынуждены платить за препараты для контроля сахарного диабета в 8 раз больше, чем жители других развитых стран. Более того, некоторые больные вынуждены сокращать требуемую дозу инсулина, так как не могут себе позволить настолько дорогой препарат. Всего в США проживает 7,4 млн взрослых пациентов, нуждающихся в инъекциях инсулина.

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