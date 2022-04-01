Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций компании «Реаторг» на 2 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании «Реаторг» серии 001P объемом 2 миллиарда рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении биржи.

Присвоенный регистрационный номер – 4-00648-R-001P-02E от 29.03.2022. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, в рамках программы – 10 лет (3640 дней). Срок действия программы – 15 лет. Способ размещения облигаций по программе – открытая подписка.

По данным Национального рейтингового агентства (НРА), компания была зарегистрирована в городе Подольск (Московская область) в 2011 году, фактическую деятельность осуществляет с года регистрации. Основные направления деятельности компании включают дистрибуцию оборудования для малотоннажной химии, а также проектные и производственные работы, в том числе: разработку концептуальных проектов, проектирование фармацевтических производственных линий, лабораторий, монтаж и введение в эксплуатацию технологического оборудования, оснащение лабораторий.

Ключевыми партнерами-поставщиками являются ведущие европейские, американские и азиатские фармацевтические, химические и биологические компании, производящие измерительное, электронно-медицинское оборудование и оборудование для химического анализа: Agilent, Merck, Huber, Top Industries и другие.

gxpnews