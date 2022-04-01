В России в ближайшие дни зарегистрируют назальную вакцину от коронавируса

Как сообщил в пятницу, 1 апреля, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, в стране в ближайшие дни будет зарегистрирована назальная вакцина против коронавирусной инфекции.

По словам главы Минздрава России, сейчас готовятся обновленные методические рекомендации по ревакцинации от коронавируса, куда может войти этот вид вакцины.

«Мы планировали в рекомендации погрузить интраназальную форму вакцины. Сейчас эксперты ее оценят, эффективность и безопасность уже четко подтверждены, и мы пополним методические рекомендации», – цитирует Мурашко ТАСС.

Предполагается, что назальную вакцину будут применять преимущественно для ревакцинации, отметил министр. «Сейчас мы ждем инструкцию, как эксперты дадут ее заключение, тогда мы решим», – резюмировал Михаил Мурашко.

Минздрав РФ в октябре 2021 года выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 в виде назального спрея. В марте 2022 года центр подал документы для регистрации препарата.

В Москве через неделю начнутся исследования «Спутника М» для детей 6-11 лет.

gxpnews