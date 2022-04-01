Росздравнадзор назвал самые частые причины блокировки сайтов — продавцов лекарств

За 2021—2022 годы Росздравнадзор заблокировал 1240 нелегальных сайтов, торгующих лекарствами. Служба назвала самые распространенные причины блокировок.

Росздравнадзор опубликовал самые частые причины блокировок сайтов — продавцов лекарств. За 15 месяцев (с начала 2021 года) служба заблокировала 1240 сайтов, продающих лекарства в Москве и Московской области. 182 сайта из общей статистики приходятся на 2022 год.

Лидером в рейтинге блокировок является продажа лекарств продавцами, не имеющими соответствующей лицензии: на них приходятся 897 случаев блокировки. Второе место занимают нарушения, связанные с дистанционной торговлей рецептурными препаратами, — 782 блокировки. Частым нарушением также является продажа незарегистрированных лекарств — на такие случаи приходится 646 блокировок.

Реже Росздравнадзор встречается со случаями размещения информации, направленной на формирование у аудитории положительного образа лиц, осуществляющих розничную торговлю лекарствами без лицензии. Таких блокировок было 138.

17 блокировок пришлось на продавцов, использовавших домены, не указанные в разрешении на осуществление дистанционной торговли лекарствами. Еще четыре продавца были заблокированы за наличие на сайтах наркотических и психотропных лекарств. Самым редким нарушением стало размещение информации, направленной на формирование у аудитории положительного образа лиц, осуществляющих торговлю лекарствами, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством.

Руслан Мавлиханов

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