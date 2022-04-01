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Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» два препарата

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа и иммуноглобулин.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл 21 515,00 23 867,94 513 518 729,10 13.04.2022
2 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10% 3 000,00 618,75 1 856 250,00 08.04.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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1 апреля, 2022 | Просмотров: 51