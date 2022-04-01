Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» два препарата

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа и иммуноглобулин.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
|21 515,00
|23 867,94
|513 518 729,10
|13.04.2022
|2
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий, 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%
|3 000,00
|618,75
|1 856 250,00
|08.04.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik