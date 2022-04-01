Центр лекобеспечения закупит для «Круга добра» два препарата

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на закупку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов элосульфаза альфа и иммуноглобулин.