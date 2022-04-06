В марте госзаказчики чаще отменяли аукционы на закупку лекарств из-за отсутствия заявок

В марте 2022 года не состоялось 14,8 тыс. аукционов, большая часть из них – 13,7 тыс. – по причине отсутствия заявок. Также закупки отменялись из-за отказа проведения конкурса, отказа от заключения контракта и другие.
По данным компании «Курсор», в марте 2022 года на 21% по сравнению с мартом 2021 года выросло количество госзакупок лекарств из-за того, что не было подано ни одной заявки. При этом для марта характерен рост отмененных аукционов по сравнению с январем и февралем, что показывают данные за последние три года.
Общий объем завершенных закупок лекарств (в начальных ценах ) в январе–марте 2022 года составил 207 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 10%. Если взять данные только за март, то объем состоявшихся закупок, напротив, снизился – на 20%.
Стоит отметить, что в марте 2021 года Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил три трехлетних контракта на поставку антиретровирусных препаратов. Один заключен с «Фармстандартом» на поставку этравирина на сумму 8,3 млрд руб., второй — с «Р-Фарм» на 13,5 млрд руб. на препарат ралтегравир, третий — с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на долутегравир на 18,6 млрд руб. В марте 2022 года таких крупных покупок не было.
В начале текущего года госзаказчики закупали в больших объемах препараты от COVID-19. В TOP10 по объемам завершенных торгов и в марте, и за три первых месяца преобладают МНН, предназначенные для лечения болезни. На первое место вышел препарат молнупиравир, который активно регистрируют российские компании. Одна – «Промомед» – уже получила регудостоверение, заявки ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и «Фармасинтеза» пока рассматриваются. Также в России зарегистрирован оригинальный препарат «Лагеврио» компании MSD.
Основные закупки молнупиравира были в марте – 7,6 млрд руб., в то время как в январе–марте 2022 года его закуплено на 9,5 млрд руб.
В целом в марте первая десятка МНН заняла 32% в общем объеме закупок, а за три месяца доля TOP10, из которых семь препаратов есть в рекомендациях Минздрава по COVID-19, составила 29,5%.
|TOP10 МНН по объему закупок в марте 2022 года
|МНН
|Сумма закупок (по ценам протокола), млрд руб.
|Молнупиравир
|7,57
|Тиксагевимаб+Цилгавимаб
|4,54
|Рисдиплам
|3,76
|Ремдесивир
|1,39
|Пембролизумаб
|1,34
|Ниволумаб
|1,15
|Линезолид
|1,04
|Фавипиравир
|1,02
|Энзалутамид
|0,80
|Кислород
|0,71
|Источник: AlphaRM
|TOP10 МНН по объему закупок в январе–марте 2022 года
|МНН
|Сумма закупок (по ценам протокола), млрд руб.
|Молнупиравир
|9,46
|Фавипиравир
|7,62
|Тиксагевимаб+Цилгавимаб
|4,98
|Рисдиплам
|4,47
|Такролимус
|4,14
|Левилимаб
|4,06
|Умифеновир
|3,97
|Аталурен
|3,82
|Ремдесивир
|3,74
|Ниволумаб
|3,59
|Источник: AlphaRM
Елена Калиновская
pharmvestnik