В марте госзаказчики чаще отменяли аукционы на закупку лекарств из-за отсутствия заявок

В марте 2022 года не состоялось 14,8 тыс. аукционов, большая часть из них – 13,7 тыс. – по причине отсутствия заявок. Также закупки отменялись из-за отказа проведения конкурса, отказа от заключения контракта и другие.

По данным компании «Курсор», в марте 2022 года на 21% по сравнению с мартом 2021 года выросло количество госзакупок лекарств из-за того, что не было подано ни одной заявки. При этом для марта характерен рост отмененных аукционов по сравнению с январем и февралем, что показывают данные за последние три года.

Общий объем завершенных закупок лекарств (в начальных ценах ) в январе–марте 2022 года составил 207 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 10%. Если взять данные только за март, то объем состоявшихся закупок, напротив, снизился – на 20%.

Стоит отметить, что в марте 2021 года Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил три трехлетних контракта на поставку антиретровирусных препаратов. Один заключен с «Фармстандартом» на поставку этравирина на сумму 8,3 млрд руб., второй — с «Р-Фарм» на 13,5 млрд руб. на препарат ралтегравир, третий — с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на долутегравир на 18,6 млрд руб. В марте 2022 года таких крупных покупок не было.

В начале текущего года госзаказчики закупали в больших объемах препараты от COVID-19. В TOP10 по объемам завершенных торгов и в марте, и за три первых месяца преобладают МНН, предназначенные для лечения болезни. На первое место вышел препарат молнупиравир, который активно регистрируют российские компании. Одна – «Промомед» – уже получила регудостоверение, заявки ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и «Фармасинтеза» пока рассматриваются. Также в России зарегистрирован оригинальный препарат «Лагеврио» компании MSD.

Основные закупки молнупиравира были в марте – 7,6 млрд руб., в то время как в январе–марте 2022 года его закуплено на 9,5 млрд руб.

В целом в марте первая десятка МНН заняла 32% в общем объеме закупок, а за три месяца доля TOP10, из которых семь препаратов есть в рекомендациях Минздрава по COVID-19, составила 29,5%.

TOP10 МНН по объему закупок в марте 2022 года МНН Сумма закупок (по ценам протокола), млрд руб. Молнупиравир 7,57 Тиксагевимаб+Цилгавимаб 4,54 Рисдиплам 3,76 Ремдесивир 1,39 Пембролизумаб 1,34 Ниволумаб 1,15 Линезолид 1,04 Фавипиравир 1,02 Энзалутамид 0,80 Кислород 0,71 Источник: AlphaRM