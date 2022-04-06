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В марте госзаказчики чаще отменяли аукционы на закупку лекарств из-за отсутствия заявок

В марте 2022 года не состоялось 14,8 тыс. аукционов, большая часть из них – 13,7 тыс. – по причине отсутствия заявок. Также закупки отменялись из-за отказа проведения конкурса, отказа от заключения контракта и другие.

По данным компании «Курсор», в марте 2022 года на 21% по сравнению с мартом 2021 года выросло количество госзакупок лекарств из-за того, что не было подано ни одной заявки. При этом для марта характерен рост отмененных аукционов по сравнению с январем и февралем, что показывают данные за последние три года.

Общий объем завершенных закупок лекарств (в начальных ценах ) в январе–марте 2022 года составил 207 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2021 года он вырос на 10%. Если взять данные только за март, то объем состоявшихся закупок, напротив, снизился – на 20%.

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Стоит отметить, что в марте 2021 года Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения заключил три трехлетних контракта на поставку антиретровирусных препаратов. Один заключен с «Фармстандартом» на поставку этравирина на сумму 8,3 млрд руб., второй — с «Р-Фарм» на 13,5 млрд руб. на препарат ралтегравир, третий — с «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» на долутегравир на 18,6 млрд руб. В марте 2022 года таких крупных покупок не было.

В начале текущего года госзаказчики закупали в больших объемах препараты от COVID-19. В TOP10 по объемам завершенных торгов и в марте, и за три первых месяца преобладают МНН, предназначенные для лечения болезни. На первое место вышел препарат молнупиравир, который активно регистрируют российские компании. Одна – «Промомед» – уже получила регудостоверение, заявки ЗАО «Обнинская химико-фармацевтическая компания» и «Фармасинтеза» пока рассматриваются. Также в России зарегистрирован оригинальный препарат «Лагеврио» компании MSD.

Основные закупки молнупиравира были в марте – 7,6 млрд руб., в то время как в январе–марте 2022 года его закуплено на 9,5 млрд руб.

В целом в марте первая десятка МНН заняла 32% в общем объеме закупок, а за три месяца доля TOP10, из которых семь препаратов есть в рекомендациях Минздрава по COVID-19, составила 29,5%.

TOP10 МНН по объему закупок в марте 2022 года
МНН Сумма закупок (по ценам протокола), млрд руб.
Молнупиравир 7,57
Тиксагевимаб+Цилгавимаб 4,54
Рисдиплам 3,76
Ремдесивир 1,39
Пембролизумаб 1,34
Ниволумаб 1,15
Линезолид 1,04
Фавипиравир 1,02
Энзалутамид 0,80
Кислород 0,71
Источник: AlphaRM
TOP10 МНН по объему закупок в январе–марте 2022 года
МНН Сумма закупок (по ценам протокола), млрд руб.
Молнупиравир 9,46
Фавипиравир 7,62
Тиксагевимаб+Цилгавимаб 4,98
Рисдиплам 4,47
Такролимус 4,14
Левилимаб 4,06
Умифеновир 3,97
Аталурен 3,82
Ремдесивир 3,74
Ниволумаб 3,59
Источник: AlphaRM

Елена Калиновская
pharmvestnik

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3 апреля, 2022 | Просмотров: 216