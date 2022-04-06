Голикова: у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения

Вице-премьер Татьяна Голикова провела совещание по исполнению региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, а также мониторингу лекарственного обеспечения.

Вице-премьер подчеркнула, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями. Она напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения ограничений, введённых рядом иностранных государств, принято два закона, которые упрощают все разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации препаратов и медизделий, кроме того введена ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены закупки у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия, в программе госгарантий увеличены средства на закупку медицинского оборудования с 100 тыс. до 1 млн рублей и введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», – сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер отметила, что для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с Координационным центром Правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов. Если это необходимо, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств и где они находятся в режиме онлайн, чтобы не допускать снижения их запасов.

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