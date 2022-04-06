Ветеринарные клиники столкнулись с дефицитом препаратов для анестезии

Ветеринарные клиники в России столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии. Речь идет о «Золетиле» французской фирмы Virbac и «Телазоле» американской компании Zoetis, которые используются при диагностических процедурах и хирургических операциях кошкам и собакам. В Россельхознадзоре заверяют, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России.

В российских ветеринарных клиниках столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на главного врача сети московских ветклиник «Алиса» Яна Музалевского и главврача ветклиники «Биоконтроль» при Российском онкологическом научном центре им. Блохина Евгения Корнюшенкова. По их словам, препаратов «Золетил» (Virbac, Франция) и «Телазол» (Zoetis, США), которые используют при диагностических процедурах и хирургических операциях кошкам и собакам, на рынке нет уже две недели.

В марте на ветеринарные препараты, а также вакцины был ажиотажный спрос: участники рынка, делая запасы, фактически «смели все подчистую», отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

В Россельхознадзоре изданию сообщили, что к ним приходили от участников рынка письма с информацией об отсутствии «Золетила» и «Телазола». Однако в службе заверяют, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России.

Однако «Ведомости» отмечают, что 14 марта компания Virbac сообщила о приостановке поставок продукции дистрибьюторам, но заявила, что некоторые препараты все же могут быть отправлены в страну. В свою очередь Zoetis в середине марта заявила, что приостанавливает в России инвестиции и рекламу, но продолжит поставлять вакцину и лекарства. В компаниях не ответили на запросы издания.

В декабре 2021 года на основании письма Россельхознадзора анестетик «Телазол» был внесен в список препаратов, запрещенных на территории России. Однако в январе 2022 года служба разрешила ввоз препарата «Телазол 100 мг». В Государственном реестре лекарственных средств для ветеринарного применения препарата до сих пор нет.

23 марта в Россельхознадзоре предложили создать единую базу для посерийного учета ветпрепаратов. В ней будут собирать сведения о всех производимых и импортируемых лекарствах, которые поступают в обращение на российский рынок. На основе этой информации служба будет составлять программу проверок и формировать списки препаратов для выборочного контроля качества.

Артем Косенок

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