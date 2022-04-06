Московская область планирует заключить второй офсетный контракт на поставку лекарств

Правительство Московской области объявило конкурс на заключение офсетного контракта. Регион предлагает контракт на поставку 12 препаратов в различных дозировках в 2025—2031 годах на 4,65 млрд руб. Встречные инвестиции должны составить не менее миллиарда рублей в организацию производства этих лекарств.

Комитет по конкурентной политике Московской области объявил конкурс на заключение государственного контракта на поставку лекарств, предусматривающий встречные инвестиционные обязательства. Начальная минимальная цена контракта 4,5 млрд руб. Закупка на портале zakupki.gov.ru размещена 1 апреля 2022 года.

Согласно проекту контракта, исполнитель обязан наладить производство 12 МНН в различных дозировках, всего 19 позиций, на территории Московской области в стадии готовой лекарственной формы. При этом не менее трех лекарственных препаратов в двух различных лекарственных формах должны быть произведены по полному циклу, включая синтез активной фармацевтической субстанции.

Фармпроизводитель может либо построить новое производство, либо модернизировать имеющееся. В течение шести месяцев после заключения контракта ему нужно представить заказчику проектные документы, необходимые для строительства и эксплуатации, получения разрешения ввода объекта в эксплуатацию.

Инвестор обязан завершить поставку, монтаж, пусконаладку и ввод в эксплуатацию оборудования не позднее 36 месяцев с даты заключения контракта.

Общая сумма инвестиций в производство должна составить не менее миллиарда рублей.

С 2025 года должны начаться поставки лекарств по контракту, окончание — 2031 год. Ежегодный объем — 649,3 млн руб.

Московская область планирует производить:

апиксабан (профилактика инсульта, системной тромбоэмболии, снижение смертности у пациентов с фибрилляцией предсердий);

будесонид (бронхиальная астма);

будесонид + формотерол (бронхиальная астма, ХОБЛ);

гликопиррония бромид (ХОБЛ);

гликопиррония бромид + индакатеролд (ХОБЛ);

голимумаб (ревматоидный артрит);

дабигатрана этексилат (для профилактики инсульта, системных тромбоэмболий у пациентов с фибрилляцией предсердий);

мацитентан (гипотензивное средство);

ривароксабан (профилактика венозной тромбоэмболии у пациентов, перенесших операции на нижних конечностях, рецидивов тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии);

севеламер (для лечения гиперфосфатемии у пациентов с хроническим заболеванием почек);

тикагрелор (для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов, перенесших острые сердечно-сосудистые события);

элтромбопаг (используется для лечения тромбоцитопении).

Это второй офсетный контракт для Московской области. В 2019 году на 1,7 млрд руб. заключен контракт с «ПСК Фарма». Согласно условиям, инвестору необходимо было за два года вложить не менее миллиарда рублей в модернизацию или организацию производства лекарств в регионе. В июне 2021 года «ПСК Фарма» сообщила, что вложила в строительство 3 млрд руб. Пять производственных участков выпускают 25 препаратов в семи лекарственных формах, в том числе из списка ЖНВЛП.

Москва с 2017 по 2021 год заключила четыре офсетных контракта. Три из них по созданию фармпроизводств, речь идет о компаниях «Биокад», «Р-Опра» (группа «Р-Фарм») и Московском эндокринном заводе. Один контракт на создание производства медизделий.

Елена Калиновская

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