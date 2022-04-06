Минздрав исключил из реестра комплекс витаминов

Минздрав исключил из реестра комплекс витаминов «Макровит». Также была отменена регистрация для еще шести препаратов, а также четырех субстанций ОАО «Марбиофарм».

Минздрав исключил из реестра семь препаратов и четыре субстанции. Информация об этом размещена на портале Госреестра лекарственных средств.

Регуляторные решения в отношении всех семи препаратов вынесены на основании заявлений производителей или уполномоченных юридических лиц. В их числе оказался «Макровит» (поливитамины), таблетки, покрытые оболочкой. Производители витаминов — АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения), ООО «КРК-РУС» (Россия), АО «Вектор-Медика» (Россия). Регистрационное удостоверение — П N013681/01 от 05.05.2008 выдано АО «КРКА, д.д., Ново место» (Словения).

Из реестра также исключены лекарственные препараты:

«Суперо» (цефуроксим), порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 750 мг, производитель «Италфармако С.п.А.» (Италия), РУ — П N013610/01 от 26.11.2007 выдано «Лайффарма С.п.А.» (Италия); «Сеннаплант» (сеннозиды A и B), таблетки 13,5 мг, производитель ЗАО «Эвалар» (Россия), РУ — ЛП-003377 от 22.12.2015 выдано ЗАО «Эвалар» (Россия); «Ранитидин» (ранитидин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, производитель АО «Татхимфармпрепараты» (Россия), РУ — ЛСР-007987/08 от 09.10.2008 выдано АО «Татхимфармпрепараты» (Россия); «Окситан» (оксалиплатин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, производитель «Фрезениус Каби Онколоджи Лимитед» (Индия), РУ — ЛП-000032 от 11.11.2010 выдано «Фрезениус Каби Дойчланд ГмбХ» (Германия); «Оксалиплатин-Эбеве» (оксалиплатин), лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, 100 мг, производитель «Эбеве Фарма Гес.м.б.Х Нфг. КГ» (Австрия), РУ — ЛСР-009900/08 от 11.12.2008 выдано «Сандоз д.д.» (Словения); «Доктор Тайсс Венен гель», гель для наружного применения, «Др. Тайс Натурварен ГмбХ» (Германия), РУ — П N012908/01 от 06.11.2007 выдано «Др. Тайс Натурварен ГмбХ» (Германия).

Также ведомство отменило регистрацию четырех фармсубстанций:

«Эуфиллин» (аминофиллин), субстанция-порошек, производитель ОАО «Марбиофарм», Россия, номер реестровой записи: ФС-000113 от 14.06.2011; «Сорбит» (сорбитол), субстанция-гранулы, производитель ОАО «Марбиофарм», Россия, номер реестровой записи: ЛС-002700 от 29.12.2006; «Натрия цитрата пентасесквигидрат» (натрия цитрат), субстанция, роизводитель ОАО «Марбиофарм», Россия, номер реестровой записи: ФС-001057 от 26.03.2015; «Железа фумарат» (железа фумарат), субстанция, производитель ОАО «Марбиофарм», Россия, номер реестровой записи: ЛСР-008844/10 от 30.08.2010.

Артем Косенок

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