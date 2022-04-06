Назальный «Спутник» способствует выработке отличных от инъекционной вакцины антител

Назальная вакцина «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник», формирует мукозальный иммунитет против коронавируса на поверхности слизистых оболочек. При вакцинации образуются антитела IgA в носовых секретах и крови, IgG крови. Внутримышечное введение «Спутника» способствует выработке антигенспецифических IgG антител.

Типы антител при введении назальной вакцины

Из инструкции назальной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», или «Спутник», (препарат ЛП-008005) в Государственном реестре лекарственных средств следует, что препарат формирует мукозальный иммунитет, или иммунитет слизистых оболочек дыхательного тракта. Интраназальное введение «Спутника» способствует увеличению титра антител IgA в носовом секрете и крови, IgG в крови и активацию клеточного иммунного ответа, указано в инструкции к новой форме вакцины.

Назальное введение животным вакцины также приводит к выработке большого титра IgA антител и защите от летальной экспериментальной коронавирусной инфекции. Формирование иммунного ответа происходит при введении отдельных компонентов и при иммунизации двумя компонентами.

Внутримышечное введение вакцины «Спутник» способствует выработке IgG антител, указано в инструкции ЛП-006395 от 24 февраля 2022 года.

Разрешенный возраст применения назальной вакцины

Назальный «Спутник» содержит два компонента с аденовирусным вектором, несущим S-белок коронавируса, подобно внутримышечной вакцине. Введение назальной формы разрешено взрослым (18 лет и старше).

Применение во время беременности

Интраназальное введение «Спутника» беременным возможно с 22-й недели гестации, только когда польза для матери превышает риск, указано в инструкции.

Клинические исследования не проводились, исследования на животных показали отсутствие токсического воздействия на репродуктивную систему или тератогенное действие на плод животных.

Противопоказания к введению назального «Спутника»

Назальная иммунизация противопоказана при тяжелых аллергических реакциях. Если вывлена гиперчувствительность на препарат, содержащий аналогичные компоненты, введение назальной вакцины также противопоказано.

Тяжелые поствакцинальные осложнения после введения первого компонента являются противопоказанием к введению второго компонента. К таким осложнениям относят анафилактический шок, генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром и повышение температуры тела выше 40 °С.

При ОРВИ действуют стандартные правила иммунизации — вакцинацию проводят после нормализации температуры, при других инфекционных заболеваниях или обострении хронических — через 2—4 недели после выздоровления.

Вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями с частыми рецидивами и развитием жизнеугрожающих состояний. Это связано с недостатком информации, указано в инструкции препарата.

Возможные побочные эффекты и их купирование

При проведении клинических испытаний «Спутника» были выявлены только легкие и кратковременные побочные эффекты, следует из инструкции препарата. Побочные эффекты развиваются в первые сутки после интраназального введения — это повышение температуры тела, боль в суставах, выраженная слабость, недомогание, головная боль и головокружение.

Возможно развитие местных эффектов в полости носа: дискомфорт в носу и горле, отек и покраснение слизистой носа. В этом случае рекомендуется прием антигистаминных препаратов. При развитии общих побочных эффектов — прием НПВС.

Вакцинация пациентов с иммунодефицитом

Прием иммуносупрессивной терапии или вакцинация пациентов с иммунодефицитом приводит к недостаточному иммунному ответу. Введение назальной вакцины рекомендуется через месяц после окончания применения иммуносупрессивных препаратов, возобновление — через месяц после вакцинации.

Минздрав 1 апреля зарегистрировал назальную вакцину «Гам-КОВИД-Вак». Это первая назальная вакцина, одобренная в России. «Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — говорится в сообщении Минздрава.

Елена Воронина

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