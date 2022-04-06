Минздрав предложил изменения в номенклатуру должностей фармработников

Минздрав предложил изменения в номенклатуру должностей фармработников. В частности, согласно проекту приказа, ряд позиций необходимо упразднить.

Минздрав опубликовал для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». Документ подготовлен в связи с разработкой профессиональных стандартов в сфере здравоохранения. Он вносит коррективы в приказ № 1183н Минздрава России от 20.12.2012.

Проект предполагает исключение из номенклатуры раздела «младший фармацевтический персонал», в котором ранее была указана позиция фасовщика. При этом появятся руководители структурных подразделений фармацевтических организаций.

В категории среднего фармацевтического персонала предлагается, например, упразднить такие должности, как младший фармацевт, старший фармацевт.

У специалистов с высшим профессиональным (фармацевтическим) образованием предлагается убрать должность старшего провизора. Сократится и количество должностей у руководителей фармацевтических организаций.

Проектом приказа установлено, что если у врача-специалиста (провизора) перерыв в работе превышает пять лет, либо он меняет профиль специальности, которая требует специальных знаний, то он назначается на должность врача-стажера (провизора-стажера). В этом статусе он будет находиться, пока не пройдет профессиональную переподготовку и не получит соответствующий сертификат.

В феврале 2019 года Минздрав выставил на общественное обсуждение проект приказа «О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование», которым предполагалась отмена ведомственного приказа № 700н от 7.10.2015. Он был принят в декабре того же года.

Артем Косенок

Ринат Васбеев

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