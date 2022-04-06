Novartis сэкономит около $1 млрд благодаря реструктуризации бизнеса

Швейцарская Novartis планирует объединить фармацевтические и онкологические подразделения в бизнес инновационных лекарственных средств (Innovative Medicines, IM), чтобы упростить свою структуру и сэкономить не менее $1 млрд к 2024 году.

«Интеграция подразделений в бизнес инновационных лекарственных средств (IM) с отдельными американскими и международными коммерческими организациями повысит концентрацию, укрепит конкурентоспособность и обеспечит синергию», — говорится в заявлении швейцарской фармацевтической компании.

В компании ожидают, что в результате этих изменений к 2024 году будут реализованы планы по экономии на продажах, общих и административных расходах в размере не менее $1 млрд.

Компания, базирующаяся в Базеле, назначила Мари-Франс Чудин президентом международного подразделения инновационных лекарств и главным коммерческим директором, а Виктора Булто — президентом подразделения инновационных лекарств в США. Топ-менеджеры Сюзанна Шафферт, Роберт Велтевреден и Джон Цай покинут Novartis.

gxpnews