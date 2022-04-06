Лекарства и медизделия на сумму €99 млн уничтожат в Бельгии

В Бельгии с начала пандемии коронавирусной инфекции накопился большой запас лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, наборов для диагностики и средств индивидуальной защиты. Для многих позиций этого запаса срок годности либо истек, либо истечет в ближайшее время. Кроме того, у значительной части продукции низкое качество. Об этом сообщает RTBF.

Правительство Бельгии решило уничтожить просроченные и некачественные лекарства, а также медицинские изделия на общую сумму порядка 99 миллионов евро. Основная часть продукции стоимостью более 69 миллионов евро оказалась низкого качества. Как объясняют власти страны, в начале пандемии коронавируса закупки проводились в срочном порядке, в это время рынок «функционировал не оптимальным образом».

Стоимость уничтожения этого запаса составит от 1,28 до 1,37 миллиона евро.

gxpnews