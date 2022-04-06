В конце марта в России на 18,5% снизились продажи лекарств

По данным DSM Group, специализирующейся на изучении фармацевтического рынка, объем продаж лекарственных препаратов (ЛП) в аптеках РФ на неделе с 21 по 27 марта снизился на 18,5% в натуральном выражении и на 20,7% в денежном по сравнению с предыдущей неделей.

«У лекарственных препаратов падение объема продаж на 18,5% в упаковках и на 20,7% в рублях, у БАД – на 16,8% в упаковках и 19,6% рублях. Аптечные продажи косметики упали на 9,2% в упаковках и 18,4% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики – падение на 22,1% в упаковках и 25,8% в рублях», – гласит сообщение компании.

Продажи ЛП с 21 по 27 марта увеличились на 16,9% в натуральном выражении и на 58% в денежном, если сравнить с аналогичным периодом 2021 года, БАДов – на 5,3% и 37,1% соответственно, косметики – на 20,7% и 64,3%. Объем реализации прочей парафармацевтики уменьшился на 2,3% в упаковках, но вырос на 45,3% в рублях.

Как ранее сообщили в DSM Group, продажи лекарств в аптеках России с 28 февраля по 6 марта выросли на 53% в упаковках и на 93% в рублях по сравнению с предыдущей неделей. С 7 по 13 марта продажи ЛП сократились по сравнению с неделей ранее на 15,1% в натуральном выражении и на 17,4% – в денежном. С 14 по 20 марта 2022 года объем продаж снизился на 2,7% и 4,9% соответственно.

В марте вырос спрос на 95% лекарственных препаратов, продаваемых в России, стало известно ранее.

Росздравнадзор призвал не приобретать лекарства через интернет у частных лиц.

gxpnews