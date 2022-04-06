Мишустин сообщил о принятых решениях для обеспечения россиян лекарствами

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник, 4 апреля, на встрече с членами фракции политической партии «Единая Россия» в преддверии ежегодного отчета правительства в Госдуме заявил о том, что кабмин принял ряд решений для обеспечения населения необходимыми лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Речь идет о следующих решениях:

Изменены правила госзакупок – теперь можно приобретать лекарства у единственного поставщика в течение двух лет.

Уточнен порядок лицензирования производства препаратов.

Ведется работа над упрощением процедуры регистрации.

Упрощены правила ввоза импортных препаратов в Россию.

Разрешены поставки лекарств в иностранной упаковке.

Налажены поставки иностранных препаратов, производство которых было приостановлено из-за санкций.

Кроме того, по словам Мишустина, введены меры, которые защитят россиян от сбоя в поставках оборудования.

«Запретили вывоз из страны иностранных медицинских изделий полностью и упростили их закупку. Ускорили процедуры регистрации отечественных медицинских изделий в случаях замены в них иностранных составляющих», – сказал председатель правительства России.

Как стало известно ранее, правительство РФ поручило мониторить ситуацию с ЖНВЛП и медизделиями.

gxpnews