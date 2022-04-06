FDA предоставило приоритетное рассмотрение заявке Roche на одобрение Actemra для лечения COVID-19

Roche в понедельник, 4 апреля, сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предоставило приоритетное рассмотрение заявке компании на одобрение препарата Actemra/RoActemra для лечения COVID-19 у госпитализированных взрослых. Об этом пишет Reuters.

«В случае одобрения Actemra/RoActemra станет первым одобренным FDA в США иммуномодулятором для лечения COVID-19 у госпитализированных пациентов», – говорится в заявлении Roche.

Как добавили в компании, более миллиона человек, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, получили лечение с помощью препарата Actemra/RoActemra по всему миру с начала пандемии.

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило обращение на территории России партии препарата «Актемра».

Иммунотерапевтический препарат от Roche не достиг цели в ходе испытаний, сообщалось ранее.

gxpnews