Кандидатная мРНК-вакцина против COVID-19 от CanSinoBIO допущена к испытаниям в Китае

Китайский разработчик CanSinoBIO сообщил в понедельник, 4 апреля, что его потенциальная вакцина от COVID-19, использующая технологию матричной РНК (мРНК), была одобрена регулятором медицинской продукции Китая для начала клинических испытаний. Об этом пишет Reuters.

В отличие от других крупных стран, Китай еще не одобрил какие-либо мРНК-вакцины иностранного производства, такие как вакцины, производимые американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech, отмечает издание.

Около 88% из его 1,4-миллиардного населения уже вакцинировано, поэтому Китай отстает от нескольких отечественных кандидатов на мРНК-вакцину, в том числе одного кандидата, который проходит испытания в рамках крупного клинического испытания фазы 3.

CanSinoBIO сообщила в пресс-релизе, что исследования, проведенные до клинических испытаний, показали, что кандидат может вырабатывать нейтрализующие антитела высокого уровня против нескольких вариантов коронавируса, включая «омикрон».

CSPC Pharmaceutical Group Limited заявила в воскресенье, 3 апреля, что ее потенциальная мРНК-вакцина против COVID SYS6006 была одобрена Национальным управлением медицинской продукции Китая для проведения клинических испытаний.

gxpnews