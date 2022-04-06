Система онлайн-контроля доступности лекарств появится в России

Как сообщила в понедельник, 4 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России заработает специальная система онлайн-контроля доступности лекарственных препаратов (ЛП). К ней подключат всех главных внештатных специалистов Минздрава.

«Для контроля доступности препаратов в режиме онлайн вместе с координационным центром правительства будет создана специальная система, к ней будут подключены все главные внештатные специалисты Минздрава России по клиническим профилям. Специалисты смогут отслеживать наличие достаточного запаса лекарств как внутри того или иного региона, так и в целом по стране. При необходимости они будут связываться с главными специалистами регионов, чтобы не допустить снижения запасов», – цитирует Голикову ТАСС.

По ее словам, в стране достаточно жизненно необходимых лекарств.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», – отметила Татьяна Голикова.

Вице-премьер добавила, что у регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарствами и медицинскими изделиями.

Кроме того, Голикова напомнила, что для сглаживания влияния на систему здравоохранения введенных рядом стран ограничений упрощены все разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации ЛП и медизделий. Введена также ответственность оптовиков за сбои при поставке препаратов в аптеки, упрощены их закупки регионами и медицинскими организациями у единственных поставщиков, увеличена сумма по котировкам на медицинские изделия. В программе госгарантий увеличен лимит на закупку медоборудования со 100 тысяч до миллиона рублей, введено опережающее финансирование медорганизаций за счет средств ОМС.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о принятых решениях для обеспечения россиян лекарствами.

gxpnews