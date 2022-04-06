Назначен руководитель Минздрава Кемеровской области

Министром здравоохранения Кемеровской области назначен бывший главврач Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова Дмитрий Беглов. Он сменил на посту Михаила Малина, руководившего ведомством с 2018 по декабрь 2021 года.

В 2006 году Беглов окончил Кемеровскую медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и Кемеровский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии», в 2013 году закончил обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров.

С 2010 года Дмитрий Беглов начал работать в системе здравоохранения Кемеровской области – сначала заместителем главврача в одной из местных медорганизаций, а затем руководителем Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра. В 2018 году он стал главврачом Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова. Как рассказали в администрации региона, под руководством Беглова в медучреждении была проведена масштабная модернизация и переоснащение отделений.

Бывший руководитель Минздрава Кемеровской области Михаил Малин, возглавлявший ведомство с ноября 2018 года, в декабре 2021 года оставил пост. Официально причины отставки не назывались, однако ряд местных СМИ связывал ее с выданным Малину в июне 2021 года предписанием от региональной прокуратуры за нарушение права ребенка на получение паллиативной помощи. Как выяснило ведомство, он не предоставил ребенку-инвалиду аппарат для искусственной вентиляции легких, который соответствовал бы предписаниям врача-пульмонолога.

Еще одной версией стало расхождение информации о количестве умерших из-за коронавирусной инфекции. Так, данные региональных властей были в среднем в три раза ниже тех, что публиковал Росстат. Михаил Малин объяснял это разными методиками подсчета. После отставки Малина врио министра стала первый замглавы Минздрава региона Елена Зеленина.

В феврале 2022 года Михаил Малин был назначен генеральным директором клиники Grand Medica (ООО «Гранд Медика»), основанной кемеровским бизнесменом Александром Говором. Малин сменил на посту сына основателя клиники Романа Говора, руководившего клиникой с сентября 2018 года.

В 2021 году, согласно подсчетам Vademecum, кадровые перестановки в органах управления здравоохранением произошли в 24 регионах России. Чиновники увольнялись как по собственному желанию, так и в связи с возбуждением уголовных дел или выявленными проблемами при оказании медпомощи пациентам с COVID-19.