Министр здравоохранения Камчатского края уйдет в отставку

Министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин, занимавший этот пост с октября 2020 года, уволится 8 апреля. Такое решение связано с «переездом на работу в другой регион Дальнего Востока». Информации о том, кто займет должность руководителя краевого Минздрава, пока нет.

«Хотел бы поблагодарить за работу в течение почти двух лет в сфере здравоохранения Камчатского края. Это направление он [Андрей Кузьмин] курировал сначала в качестве советника, потом возглавил министерство в очень непростой период, который совпал с острой фазой коронавирусной инфекции. Несмотря на все сложности, считаю, что нам удалось за это время создать предпосылки для стабильной работы системы здравоохранения и ее планомерного развития в будущем», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Андрей Кузьмин в 1993 году окончил Владивостокский ГМУ по специальности «врач-гигиенист, инфекционист». Затем в течение пяти лет занимал должность главврача Приморского краевого диагностического центра. В периоды с 2010 по 2011 и с 2014 по 2018 год Кузьмин был главой Депздрава Приморского края, ушел в отставку по собственному желанию.

В октябре 2020 года Андрея Кузьмина назначили на должность врио министра здравоохранения Камчатского края. Он сменил на посту Елену Сорокину, которая работала руководителем регионального ведомства с января 2019 по сентябрь 2020 года.

О кадровых перестановках 4 апреля 2022 года объявили и в Минздраве Кемеровской области. Руководителем ведомства стал экс-главврач Кузбасской областной детской клинической больницы им. Ю.А. Атаманова Дмитрий Беглов. До него должность министра здравоохранения занимал Михаил Малин, в декабре 2021 года ушедший в отставку и позднее ставший генеральным директором местной клиники Grand Medica (ООО «Гранд Медика»).